Epileptische aanval was doodsoorzaak acteur Cameron Boyce

Disney Channel-acteur Cameron Boyce (20) is overleden door een epileptische aanval. De doodsoorzaak is bekendgemaakt door de lijkschouwer van Los Angeles.

In het verslag van de lijkschouwer staat ook dat Boyce de afgelopen drie jaar zware epilepsieaanvallen heeft gehad en dat hij er steeds meer last van had. Hij werd begin deze maand dood gevonden in zijn huis in Los Angeles. Hij was in zijn slaap overleden.

Boyce was onder het jonge publiek vooral bekend van de Disney Channel-film Descendants en de serie Jessie. De acteur uit Los Angeles maakte op 9-jarige leeftijd zijn debuut in de horrorfilm Mirrors. Daarna speelde hij ook nog in Grown Ups, met Adam Sandler.

De trailer van de film Descendants: