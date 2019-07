Disney Channel-acteur Cameron Boyce (20) in slaap overleden

De Amerikaanse acteur Cameron Boyce is op 20-jarige leeftijd in zijn slaap overleden. Volgens zijn familie kreeg hij een beroerte terwijl hij werd behandeld voor een medische aandoening. Wat er precies aan de hand was, is onduidelijk.

Boyce was onder het jonge publiek vooral bekend van de Disney Channel-film Descendants en de serie Jessie. De acteur uit Los Angeles maakte op 9-jarige leeftijd zijn debuut in de horrorfilm Mirrors. Daarna speelde hij ook nog in Grown Ups, met Adam Sandler.

De familie reageert ontdaan tegen ABC News. "We zijn immens verdrietig en vragen om privacy in deze zware tijden, zodat we het verlies van onze mooie zoon en broer kunnen verwerken."

Een woordvoerder van Disney Channel zegt dat Boyce getalenteerd, zorgzaam en attent was. "Hij zal zeer gemist worden door zijn miljoenen fans."