'Uitgezette asielzoeker veroordeeld in Azerbeidzjan'

Een asielzoeker die drie weken geleden door Nederland is uitgezet naar Azerbeidzjan, is daar twee dagen na aankomst opgepakt en veroordeeld tot dertig dagen cel. Dat schrijft NRC, dat het vonnis heeft ingezien.

De officiƫle lezing is dat de man, de 32-jarige Natig Isbatov, op straat schreeuwde en schold en daarvoor werd aangehouden. Maar Amnesty International en Vluchtelingenwerk uiten in NRC het "sterke vermoeden" dat Isbatov om politieke redenen is vervolgd. Hij sprak zich op sociale media uit tegen de regering van Azerbeidzjan. Vluchtelingenwerk zegt dat waarschijnlijk een valse aanklacht is ingezet om hem te straffen.

Kritische artikelen

Isbatov vluchtte twee jaar geleden met zijn broer naar Nederland. In hun thuisland zouden ze zijn vastgezet en mishandeld, naar eigen zeggen omdat Isbatovs broer kritische artikelen publiceerde over de regering.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zegt tegenover NRC niet in te willen gaan op individuele zaken, maar ieder asielverzoek "op zijn eigen merites" te beoordelen.

Kamervragen

D66-Kamerlid Maarten Groothuizen heeft vragen over de zaak gesteld aan staatssecretaris Broekers-Knol. Hij wil onder meer weten of Nederland diplomatieke stappen neemt op opheldering te krijgen. In zijn vragen refereert Groothuizen ook aan andere zaken waarbij door Nederland uitgezette asielzoekers in hun herkomstland zijn veroordeeld, zoals die van Ali Mohammed al-Showaikh uit Bahrein. Hij is daar veroordeeld tot levenslang, volgens Amnesty en Vluchtelingenwerk zonder eerlijk proces.