'Uitgezette Bahreini zonder eerlijk proces veroordeeld tot levenslang'

Een Bahreinse asielzoeker die door Nederland is uitgezet is in zijn geboorteland "zonder eerlijk proces" veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Dat melden Amnesty International en VluchtelingenWerk aan NRC, op basis van gesprekken met zijn familie en advocaat.

Ook is de nationaliteit van de 27-jarige Ali Mohammed al-Showaikh ingetrokken en werd hem een boete van ruim 1000 euro opgelegd, meldt de Bahreinse nieuwswebsite Marat Al-Bahrayn.

Broer

Showaikh vluchtte in 2017 naar Nederland omdat hij bang was voor represailles vanwege de politieke activiteiten van zijn broer. Hij kreeg geen asiel en oktober vorig jaar moest hij terug naar Bahrein.

Daar werd hij volgens Amnesty bij aankomst opgepakt en vervolgens gemarteld. Volgens Marat Al-Bahrayn volgde afgelopen donderdag een veroordeling voor het helpen van "vluchtelingen die beschuldigd worden van het behoren tot een terroristische groep".

Mensenrechtenschending

Amnesty en VluchtelingenWerk zeggen tegen de krant dat Nederland schuldig is aan een ernstige mensenrechtenschending, omdat Showaikh is teruggestuurd terwijl "bekend is hoe Bahrein omgaat met familieleden van politieke activisten".

Sinds 2016 is de mensenrechtensituatie ernstig verslechterd en kregen meer dan 150 critici of hun familieleden te maken met ernstige repressie, meldde Amnesty eerder.

Door NRC gevraagd om een reactie op de levenslange celstraf zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst "nooit in te gaan op individuele casuïstiek".