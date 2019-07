'In jaar tijd ruim 900 migrantenkinderen gescheiden van ouders bij grens VS'

De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie ACLU zegt dat het afgelopen jaar 911 kinderen zijn gescheiden van hun ouders nadat ze illegaal vanuit Mexico naar de Verenigde Staten waren gereisd. Die praktijk is vorig jaar juni formeel gestopt, maar komt volgens ACLU nog steeds geregeld voor door gesjoemel met regels. De organisatie heeft een rechter nu gevraagd om duidelijke criteria.

Een jaar geleden ontstond internationaal ophef over het scheiden van kinderen van hun ouders in opvangcentra langs de Amerikaanse grens. Dat gebeurde toen met zo'n 2700 kinderen. President Trump draaide de praktijk na felle kritiek terug; kort daarna zette ook een rechter een streep erdoor. Die liet wel ruimte voor uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer een kind gevaar loopt of de ouders een strafblad hebben.

De American Civil Liberties Union zegt nu dat de autoriteiten die uitzonderingssituaties oprekken. Zo zou een meisje van 1 bij haar vader zijn weggehaald omdat die haar liet slapen met een vieze luier om. In een andere zaak was de reden dat een ouder ooit zonder rijbewijs had gereden. "De regering mag niet een rechterlijke uitspraak omzeilen met zaken als kleine verkeersovertredingen", zegt een ACLU-woordvoerder.

De mensenrechtenorganisatie baseert zich op documenten die het ministerie van Justitie heeft verstrekt. 185 kinderen waren jonger dan 5 toen ze van hun ouders werden gescheiden. In ruim twee derde van alle gevallen werden ouders volgens de documenten verdacht van strafbare feiten. In de overige gevallen was sprake van banden met criminele bendes, veiligheidsredenen of ziekte.