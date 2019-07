Nieuw hoofdstuk in plagiaat-discussie: samplen mag alleen onherkenbaar

Nanda de Jongh, advocaat op het gebied van intellectueel eigendom, begrijpt dat Kraftwerk de juridische strijd is aangegaan. "Als je goed luistert, hoor je de overeenkomsten. Bovendien hoor je het vaker terug in het liedje dan slechts eenmaal 2 seconden", zei ze in NOS Met het Oog op Morgen.

Artistieke vrijheid

Het oordeel haalt voor een groot deel de onduidelijkheid over het gebruik van korte samples weg. Voor lange stukken muziek was het al helder dat je die niet mag overnemen zonder toestemming. Maar voor kleine stukjes niet, want er is geen wettelijke ondergrens vastgelegd.

Volgens het hof is er dus geen ondergrens en blijft een opname "hoe kort dan ook" intellectueel eigendom van de maker. Dat wordt wel lastig te bewijzen, denkt Harm Groustra van de Nederlandse auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra. "Hoe uniek zijn twee klanken?" Advocaat De Jongh denkt dat een strikte naleving van dit oordeel kan botsen met de artistieke vrijheid.

Voor Kraftwerk is de zaak hiermee nog niet af. Na ruim twintig jaar procederen is het nu aan de Duitse rechtbank om te oordelen of het sample 'voor het oor onherkenbaar' is.