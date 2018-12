Plagiaat 'Blurred lines' kost Thicke en Williams 4 miljoen euro

Robin Thicke en Pharrell Williams moeten ruim 4 miljoen euro betalen aan de erven van Marvin Gaye wegens plagiaat. Ook krijgen die voortaan de helft van de tekstschrijversroyalty's voor Blurred lines, heeft de rechter bepaald in het eindoordeel van een langslepend proces over de hit, meldt Billboard.

De familie van Gaye begon in 2013 een rechtszaak tegen Thicke en Pharrell omdat ze Blurred lines te veel vonden lijken op Gaye's Got to give it up uit 1977. Ze eisten een schadevergoeding van 25 miljoen dollar.

Destijds maakten we deze reportage over de vraag of Blurred lines plagiaat is: