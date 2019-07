Airco's zijn extra probleem bij halen afspraken Klimaatakkoord

In het klimaatakkoord moet meer rekening worden gehouden met koeling. Dat stelt Jan Engels van het Klimaatverbond Nederland. "Nu gaat het vooral over het verwarmen van onze huizen, maar we zijn er nog niet op ingesteld dat het tegenwoordig zo lang warm is dat we ook moeten gaan koelen."

"Als je aan de ene kant zorgt voor verwarming en daarnaast ook koeling nodig hebt, is er sprake van een dubbele energievraag", zegt Engels. "De schoonste energie is nog altijd de energie die we niet gebruiken."