Nanoah is de tweede Nederlander met een X in het paspoort

Nanoah Struik (19) uit Emmen krijgt als tweede persoon in Nederland een genderneutraal paspoort. Op de plek waar normaal een M of V staat, komt dan een X te staan. "In oktober gaat het gebeuren", vertelt Struik aan RTV Drenthe.

Struik is non-binair. Dat houdt in dat ze zich niet man of vrouw voelt en ze wil dan ook liever niet zo aangeduid worden in officiƫle documenten. Ze vindt het wel goed om met 'zij' en 'haar' aangesproken te worden. "Ik was 14,15 en toen merkte ik dat dingen niet klopten. Ik ben als vrouw geboren, ik heb mijn borsten laten verwijderen en daar blijft het denk ik voorlopig bij."

Niet de eerste

Vorig jaar kreeg Leonne Zeegers als eerste Nederlander een X in het paspoort. Daar ging een juridische strijd van tien jaar aan vooraf. Waar Struik geboren werd als vrouw, maar zich niet man of vrouw voelt, is Zeegers een intersekse persoon. Dat betekent dat er bij de geboorte geen geslacht kon worden vastgesteld.

"Na de zaak van Leonne Zeegers hoopte ik op een wetsvoorstel waarmee het verkrijgen van een X op het paspoort makkelijker zou worden", vertelt Struik. Toen dat niet zo bleek te zijn, stapte ze naar de rechter. Die stelde haar in het gelijk. "Ik hoop hiermee ook aan te geven dat er wel degelijk behoefte is aan deze 'nieuwe' geslachtsaanduiding."

Transgender Netwerk Nederland, COC Nederland en de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit zijn blij met de uitspraak. "Het schrappen van de verplichte geslachtsaanduiding is onder meer van belang voor sommige intersekse personen, voor personen die zich niet thuis voelen in de categorie 'man' of vrouw' en voor iedereen die vindt dat de overheid niet aangaat 'wat er in je ondergoed zit'."