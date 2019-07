Milieuclub klaagt Parijse autoriteiten aan voor giftige dampen bij Notre-Dame

De Parijse autoriteiten hadden inwoners van Parijs beter moeten beschermen tegen giftige dampen die vrijkwamen bij de brand in de Notre-Dame. Dat zegt de Franse milieuorganisatie Robin des Bois in een juridische aanklacht volgens Le Monde.

Op 15 april dit jaar vatte de kathedraal vlam. 400 ton lood, van de torenspits en het dak, smolt in het vuur. Daarna was een uitzonderlijk hoog niveau giftig lood meetbaar, waarschuwde dezelfde milieuorganisatie drie weken na het vuur.

Blootstelling aan looddampen brengt ernstige gezondheidsrisico's met zich mee. Het is erg giftig en kan kanker en andere ziektes veroorzaken. Vooral kinderen en zwangere vrouwen lopen gevaar.

Robin Hood

Robin des Bois, Frans voor Robin Hood, zegt dat Parijse ambtenaren na de brand bewust mensenlevens in gevaar hebben gebracht door niet te handelen. Welke overheidsinstantie specifiek verantwoordelijk is, wordt niet gezegd in de aanklacht.

Parijse autoriteiten wisten dat er 400 tot 700 keer te veel lood in de grond bij de Notre-Dame gemeten was, maar besloten het publiek niet te informeren. Dat onthulde de Franse onderzoeksjournalistieke website Mediapart begin deze maand.

Vorige week gaf Parijs opdracht lood weg te halen bij tien scholen en kinderdagverblijven in de buurt van de Notre-Dame. Dat kwam na de onthullingen van Mediapart. Volgens de Parijse gezondheidsdienst was er toen geen reden tot ongerustheid. De Franse autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de aanklacht van Robin des Bois.