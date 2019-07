Ethiopië claimt wereldrecord bomen planten: 200 miljoen in één dag

De regering in Ethiopië claimt een nieuw wereldrecord neergezet te hebben, namelijk het planten van 200 miljoen bomen in één dag. De bomen zijn geplant op 1000 verschillende plekken in het land. In totaal wil het land de komende jaren vier miljard bomen planten, om zo klimaatverandering tegen te gaan. Het record moet nog wel gecontroleerd worden.

Volgens de VN verdween in Ethiopië ruim 35 procent van alle bossen sinds het begin van de 21e eeuw. Het planten van bomen is een oplossing om klimaatverandering tegen te gaan. Onlangs pleitte een groep onderzoekers voor het planten van 1.000.000.000.000 bomen.

Premier Abiy Ahmed wil dat elke inwoner van zijn land 40 bomen per jaar gaat planten. Sommige overheidsinstanties waren dicht om mensen aan te moedigen bomen te gaan planten, daarnaast probeerde de regering via de staatstelevisie met promotiefilmpjes mensen warm te maken voor het project. Tegenstanders van de premier zeggen dat hij deze campagne gebruikt om het publiek af te leiden van de problemen die in het land spelen.

Tot dusver was het record in handen van India. In 2017 plantte het land in een dag vijftig miljoen bomen, daar waren 800.000 vrijwilligers bij betrokken.