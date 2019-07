Farmaceuten opener over sponsoren zorgverleners

Steeds meer farmaceutische bedrijven komen naar buiten met bedragen die ze geven aan zorgverleners, zorginstellingen en patiƫntenorganisaties. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Transparantieregister Zorg.

In dat register worden betalingen opgenomen van 500 euro en hoger. De bedoeling is dat er op die manier sprake is van een verantwoorde en integere relatie tussen bedrijven en zorgverleners.

Vorig jaar steeg het aantal meldende bedrijven naar 152, een toename van 20 procent. Samen gaven ze bijna 80 miljoen euro aan zorgverleners, zorginstellingen en patiƫntenorganisaties.

Het merendeel van de meldende bedrijven (55 procent) is leverancier van geneesmiddelen. Daarna volgen bedrijven voor medische hulpmiddelen (40 procent) en diergeneesmiddelen (5 procent).

Gemiddeld bedrag

Het gemiddelde bedrag dat een zorginstelling vorig jaar kreeg van meldende bedrijven, lag op ruim 57.000 euro. Dat is een kleine 7000 euro meer dan in het jaar ervoor.

Het bedrag dat een zorgprofessional in 2018 ontving, steeg van 2239 naar 2440 euro. Deze bedragen worden bijvoorbeeld verstrekt voor het analyseren van gezondheidsdata over de werking van bepaalde geneesmiddelen of medische hulpmiddelen. Ook wordt het geld gebruikt voor nascholing. Een klein bedrag gaat naar bijdragen aan drukkosten van proefschriften voor promovendi.