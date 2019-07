Zo werd Dave tweede op het WK (en miljonair) na een jaar Fortnite-spelen

Het is februari 2018 als Dave Jong, online bekend als Rojo en dan pas 20 jaar, voor het eerst Fortnite opstart. Anderhalf jaar later staat hij bij het WK Fortnite in New York met een beker in zijn hand en is hij ruim een miljoen dollar rijker. Hoe is hij zo ver gekomen?

Gedronken heeft Dave niet na zijn tweede plaats, afgelopen nacht, want dat doet hij al twee jaar niet meer. Wel staat er voor vandaag een rustig etentje met zijn moeder en zus - allebei mee naar New York - op het programma. Even bijkomen van alle hectiek.

Want hectisch was het. Een stadion met bijna 23.000 mensen, miljoenen kijkers en de kans om niet alleen heel veel geld te verdienen, maar ook in een keer één van de bekendste Nederlandse gamers ooit te worden.