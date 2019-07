Nederlandse gamer Rojo (21) tweede op WK Fortnite

"Dit is supervet", zei 'Rojo' Dave meteen na de finale. "We hebben er heel hard voor getraind, dus ik had de top-10 wel verwacht. Maar plek 2 is wel een verrassing."

Het duotoernooi werd gewonnen door het Oostenrijks-Noorse tweetal Aqua en Nyhrox. Zij krijgen 3 miljoen dollar en de eer de eerste wereldkampioenen Fortnite ooit te zijn.