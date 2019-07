Democraten beschuldigen Trump opnieuw van racistische aanvallen

De Democratische leider in het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi beschuldigt president Trump van racistische aanvallen op Congreslid Elijah Cummings. De president beschreef diens district in Baltimore in tweets als "een door ratten geteisterde rotzooi", en "het slechtst geleide en gevaarlijkste district in de VS". In het district zijn de meeste kiezers zwart.

Cummings is al sinds 1996 lid van het Huis van Afgevaardigden en is voorzitter van een invloedrijk juridisch comité. In die functie is hij onderzoeken gestart naar het beleid van Trump, onder meer naar de behandeling van migranten in detentiecentra bij de Mexicaanse grens.

Trump noemde Cummings "een bullebak", die schreeuwt tegen "de geweldige mensen" van de douane, terwijl zijn eigen district "veel erger en gevaarlijker" is.