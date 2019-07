Onderzoek naar eikenprocessierups: wordt overlast volgend jaar weer zo erg?

In heel Nederland hangen 1700 van dit soort vallen. Tussen nu en september worden ze drie keer bekeken en met die data kunnen ze een voorzichtige voorspelling voor volgend jaar doen. "In 2018 hadden we gemiddeld 73 motten per val", zegt Kuppen. "Dat was een verdrievoudiging van het jaar daarvoor, dus we zagen wel wat aankomen."

Naast de gegevens over de motten, zijn er ook cijfers over het aantal nesten. Een vrouwtjesvlinder legt in haar leven zo'n 250 eitjes, soms verspreid over meerdere eiken, om zo de overlevingskansen te spreiden. Het warme en droge weer van deze dagen is ideaal voor een grote verspreiding van de eitjes, aldus Kuppen.