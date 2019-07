Cacao is booming: import in tien jaar verdubbeld

Nederland importeert steeds meer cacaobonen. In tien jaar tijd is de invoer grofweg verdubbeld, blijkt uit cijfers van het CBS. Nederland is, al langer, de grootste importeur van cacaobonen ter wereld.

Haalden we in 2008 nog iets meer dan een half miljard kilo naar ons land, vorig jaar was dat al 1,1 miljard kilo. De waarde van die bonen nam in de tussentijd nog harder toe, van bijna 900 miljoen euro naar 2,1 miljard euro.

Een deel van die bonen, ongeveer een kwart, wordt doorgevoerd, voornamelijk naar andere Europese landen. De rest van de cacaobonen wordt in Nederland verwerkt. Bijvoorbeeld tot chocola, maar ook tot cacaopoeder en -boter, waar later in Belgi├ź of Zwitserland chocola van gemaakt kan worden.

De meeste geïmporteerde bonen komen uit Ivoorkust: meer dan de helft. De rest wordt vooral uit Ghana, Kameroen en Nigeria gehaald.