Regen van cacaodeeltjes daalt neer over Koog aan de Zaan

In Koog aan de Zaan regende het dit weekend cacao. Huizen, tuinen en auto's zitten onder de deeltjes die afkomstig zijn van cacaoverwerker Olam.

Volgens het bedrijf waren er problemen met de zogeheten cycloon. "Daarin scheiden wij de cacao van lucht", vertelt Eric Nederhand van Olam aan NH Nieuws. Het apparaat raakte volgens hem door onbekende oorzaak verstopt. "De deeltjes konden niet verder en zijn via de schoorsteen de lucht in geblazen."

In september regende het ook al cacaodeeltjes in Koog aan de Zaan. Ook toen werd een verstopte cycloon aangewezen als boosdoener. "We gaan nu kijken wat we kunnen doen om te zorgen dat het niet nog eens voorkomt", zegt de woordvoerder van het bedrijf.

Auto wassen

Met name in de straten in de buurt van de fabriek is de cacaoregen goed te zien. Meerdere auto's zitten onder de smurrie. "Mijn goud-zilveren bus is bruin", zegt een omwonende. Hij reageert gelaten. "Het is niet zo fijn, maar het kan op zich, zover ik weet, geen kwaad. Het is geen grafietregen. Maar je moet wel steeds weer je auto wassen."

Het bedrijf heeft laten weten te zullen helpen met het schoonmaken van auto's en woningen. Mensen kunnen zich daarvoor melden bij Olam.