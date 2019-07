Bahrein brengt drie terrorisme-verdachten ter dood

In Bahrein zijn drie mannen ter dood gebracht voor betrokkenheid bij terrorisme. Onder hen zijn twee mannen van 24 en 25 jaar oud, die vorig jaar samen met 56 anderen werden veroordeeld voor terroristische misdrijven. Een derde man, van wie de identiteit onbekend is, werd geëxecuteerd voor de moord op een imam in 2018.

De andere twee hadden de doodstraf gekregen omdat ze lid zouden zijn geweest van een terroristische cel. Ze waren volgens de aanklager onder meer verantwoordelijk voor de dood van een beveiliger.

Ze werden alle drie door een vuurpeloton om het leven gebracht. De Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties hebben er gisteren nog bij de regering van Bahrein op aangedrongen om de doodstraf niet uit te voeren.

Gemarteld

De twee mannen van 24 en 25 hebben volgens de organisaties geen eerlijk proces gehad en zijn bovendien gemarteld om een bekentenis af te dwingen. Volgens Amnesty International zijn ze geslagen en kregen ze elektrische schokken. Bij een van hen zijn zelfs alle teennagels uitgetrokken.

Sinds een opstand van de sjiitische oppositie in 2011 zijn in Bahrein talloze mensen, onder wie politici en mensenrechtenactivisten, in de gevangenis beland. Ook zijn veel mensen het land ontvlucht.

De bevolking van Bahrein bestaat voor 80 procent uit moslims, van wie de meesten sjiitisch zijn. Maar de koninklijke familie, die de steenrijke eilandstaat al jaren regeert, is soennitisch. Sjiitische protesten worden met harde hand onderdrukt.