'Varkens hebben het moeilijk met hitte, zonder ventilatie gaan ze snel dood'

Er zijn in Nederland wel bepaalde eisen waaraan stallen moeten voldoen, vertelt Van Niekerk. Die variëren per diersoort. "Alle stallen voldoen volgens mij wel aan de eisen die het klimaatplatform stelt." Volgens Van Niekerk is het dierenleed van de afgelopen dagen dan ook vooral te wijten aan een combinatie van pech en extreme omstandigheden. "Ik lees ook dat de treinen het ineens niet meer doen omdat het zo heet is, dat zal misschien ook met andere systemen zo zijn, dat die het met hitte eerder begeven."

Stallen zitten potdicht

Stichting Wakker Dier ziet dat anders. Volgens woordvoerder Anne Hilhorst hebben boeren zich het afgelopen jaar onvoldoende voorbereid op extreme hitte. "We wisten vorig jaar al dat het heel warm kon worden, dus we hadden maatregelen kunnen nemen. Dat is niet gebeurd en nu zijn er duizenden dieren gestikt en bezweken door de hitte."

Het grote probleem bij varkens is volgens Hilhorst dat de stallen potdicht zitten om te voorkomen dat de omgeving last heeft van de stank van de dieren. "Er kan geen raam open, er is geen vrije ventilatie. Ze komen nooit buiten, dus als dan bijvoorbeeld de ventilatie uitvalt, heb je niks meer. Dan zitten daar tot 5000 varkens met elkaar in een ruimte. Dan is de zuurstof snel op en loopt de temperatuur ook enorm vlug op."

Nationaal hitteplan voor dieren

Stichting Wakker Dier pleit daarom voor een nationaal hitteplan voor dieren "met maatregelen als betere koeling en zorgen dat je echt kan ventileren". "Maar ook bijvoorbeeld de dieren naar buiten laten, zorgen voor schaduw en een modderpoel. Zorgen dat ze kunnen afkoelen met dit weer."

Bij de boeren zelf leeft het onderwerp ook. Onder de hashtag #hittestress geven boeren elkaar op Twitter tips over het koelen van de stallen en de dieren: