Tijdelijke oplossing voor dreigend afvalprobleem Amsterdam

Er is een tijdelijke oplossing gevonden voor het dreigende afvalprobleem in Amsterdam, dat ook naar andere plekken in Nederland uitstraalt. De gemeente Amsterdam heeft bekendgemaakt dat er komende weken afval bijgestort mag worden in de verwerkingsbedrijven in Assendelft en Lelystad.

Daarover heeft de gemeente overeenstemming bereikt met de provincies Noord-Holland en Flevoland. "Door de nieuwe afspraken wordt voorkomen dat afval zich ophoopt in de openbare ruimte, zoals tot nu toe ook niet het geval is geweest", laat het college van burgemeester en wethouders weten in een verklaring.

Door problemen bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam raakt de afvalverwerkingsketen in Nederland verstopt. Vier van de zes verbrandingslijnen bij het bedrijf zijn stilgelegd. Daardoor moet de aanhoudende stroom afval nu op andere plekken verwerkt worden, en die mogelijkheden zijn heel beperkt.

De Vereniging Afvalbedrijven laat weten blij te zijn met de tijdelijke maatregel, maar zegt dat het tijdelijk storten bij andere bedrijven de behoefte aan een structurele oplossing de komende maanden niet wegneemt. Het AEB blijft komende maanden nog deels gesloten.