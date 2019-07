Storing brandstoftoevoer Schiphol 'onbegrijpelijk', zegt oud-directeur AFS

Vanochtend heeft de directie van Schiphol overleg gehad met AFS. "Zij geven aan dat er een elektrische verstoring is geweest waardoor een hoogspanning is ontstaan. Een veiligheidssysteem treedt dan in werking en legt het systeem stil. Het heeft enkele uren geduurd om het weer aan de praat te krijgen, omdat er bepaalde onderdelen voor nodig zijn", zegt Miriam Hoekstra, directeur Airport Operations.

'Negen uur kan echt niet'

Of de oorzaak nu een stroompiek of iets anders is, de oud-directeur van AFS begrijpt niet waarom het systeem er zo lang uit lag. Klaas Winters werkte 24 jaar bij het bedrijf en weet precies hoe de brandstoftoevoer in elkaar zit. "Ik was stomverbaasd toen ik gisteren over de storing hoorde. Ik kon er niets van geloven. In al die jaren dat ik bij AFS gewerkt heb is het mij niet gelukt om zo het nieuws te halen."

Volgens Winters kan het zijn dat een medewerker op het brandalarm heeft gedrukt waardoor het hele systeem stopt. "Alles gaat dan uit, de inkomende en uitgaande stroom wordt gestopt, de boel gaat dicht."

Er is gistermiddag om 12.45 uur een zogenoemde brandgeruchtmelding binnengekomen vanaf het terrein van AFS , bevestigt de Veiligheidsregio Kennemerland aan de NOS. Bij een brandgeruchtmelding is het twijfelachtig of er ook daadwerkelijk brand is. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was er alleen sprake van rookontwikkeling. "Er is niets geblust en wij spreken niet van een brand", aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio.