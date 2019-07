Baudet: ik ga nu niet reageren op wegsturen FvD-senator Otten

Tweede Kamerlid Hiddema wil na afloop van het volgens Baudet "rustig" verlopen gesprek geen interview geven. Hij houdt het op een kort statement, waaruit zijn teleurstelling over het nieuwe conflict blijkt. "Dit is kut. We zijn met Henk begonnen als een band of brothers. Ik laat me niet uit over de verdenkingen. Laat Henk zich daar nu eerst zelf over uitspreken."

Verweren

Otten is formeel nog niet uit de partij gezet, maar de procedure is in gang gezet. Procedureel heeft Otten een paar dagen de tijd zich te verweren tegen het voorgenomen royement, zegt de partijvoorlichter. Daarna, mogelijk na maandag, zal het partijbestuur wel met een inhoudelijke reactie komen.