Rapper A$AP Rocky in Zweden aangeklaagd voor mishandeling

De Amerikaanse rapper A$AP Rocky is in Zweden aangeklaagd voor mishandeling. Hij blijft voorlopig vastzitten, zeggen de Zweedse autoriteiten. De 30-jarige rapper, wiens echte naam Rakim Mayers is, zit sinds 3 juli vast omdat hij iemand in het centrum van Stockholm zou hebben mishandeld.

A$AP Rocky was in de Zweedse hoofdstad vanwege een optreden. Op beelden die hij op Instagram plaatste is te zien dat hij wordt lastiggevallen door twee jongemannen. In een andere video, die omstanders maakten, lijkt A$AP Rocky een van de mannen op de grond te gooien en vervolgens te slaan en te trappen.

Het Zweedse Openbaar Ministerie heeft geconcludeerd dat er sprake is van een misdrijf, "ondanks beweringen dat het hier om zelfverdediging en uitlokking ging". Twee mannen uit de groep waarmee de rapper was, zijn ook aangeklaagd.

Geen speciale behandeling

De rapper heeft al zijn optredens in juli moeten afzeggen vanwege zijn arrestatie. Zijn volgende concert is op 3 augustus in Canada, maar het is nog onduidelijk of die show kan doorgaan. A$AP Rocky staat ook op het programma van het festival Lowlands, dat op 16 augustus begint. Het is ook niet duidelijk of dat concert kan doorgaan.

Een petitie voor zijn vrijlating is ruim 600.000 keer ondertekend. Gisteren pleitte de moeder van de rapper ook nog voor de vrijlating van haar zoon, die het volgens haar moeilijk heeft in de gevangenis in Zweden. De Amerikaanse president Trump zei onlangs dat hij op verzoek van rapper Kanye West met de Zweedse premier zou praten over de situatie van A$AP Rocky.

De Zweedse premier Löfven zei daarop dat de rapper geen speciale behandeling krijgt. "In Zweden is iedereen voor de wet gelijk, ook bezoekers uit andere landen."