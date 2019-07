Rapper A$AP Rocky in Zweden aangehouden na gevecht op straat

De Amerikaanse rapper A$AP Rocky is gisteren door de Zweedse politie aangehouden. Hij wordt ervan verdacht iemand mishandeld te hebben bij een vechtpartij in het centrum van Stockholm. Op beelden is te zien hoe de dertigjarige rapper, wiens echte naam Rakim Mayers is, iemand op de grond gooit.

Het gevecht zou hebben plaatsgevonden vlak voordat A$AP Rocky optrad op een festival in de Zweedse hoofdstad. Hij werd op straat lastiggevallen door twee jongemannen.

Beelden ervan deelde de rapper op Instagram: