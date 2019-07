Omstreden gouverneur Puerto Rico stapt na massale protesten alsnog op

Gouverneur Ricardo Rosselló van Puerto Rico zegt dat hij op 2 augustus opstapt, na anderhalve week van massale protesten in het Amerikaanse gebiedsdeel. Hij ligt zwaar onder vuur, nadat chatberichten van hem waren uitgelekt waarin hij zich beledigend uitlaat over vrouwen, homo's, politieke rivalen en slachtoffers van de verwoestende orkaan Maria.

De in 2016 verkozen Democraat Rosselló wilde in eerste instantie niet opstappen en zijn termijn volmaken. De aankondiging van het opstappen werd met luid gejuich door betogers bij zijn ambtswoning begroet.

Rosselló wordt opgevolgd door de Puerto Ricaanse minister van Justitie, Wanda Vázquez.

Rickyleaks

De uitspraken van Rosselló en verschillende van zijn vertrouwelingen lekten uit in de Rickyleaks (vanwege zijn voornaam) van 889 pagina's. De gouverneur noemde onder meer een partijgenoot "een hoer", bespotte een man met obesitas en maakte vulgaire toespelingen op de homoseksuele Puerto Ricaanse zanger Ricky Martin.

Ook zei hij over een burgemeester die het in 2020 als gouverneur tegen hem wil opnemen dat ze "van de pillen af moet" óf "een dochter van een hoer" moet zijn. Daarnaast gebruikte hij emoji's met middelvingers bij berichten over het financieel toezicht van de federale overheid op de uitgaven van zijn regering.

De Puerto Ricanen zijn ook boos over een corruptieschandaal waarin de regering van Rosselló is verwikkeld. Ook is het land nog altijd niet hersteld van de orkaan Maria die het eiland in 2017 trof. Daarbij kwamen naar schatting bijna 3000 mensen om het leven.