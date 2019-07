Uit Forum gezette Otten overweegt juridische stappen: 'Nu is het klaar'

En wat de partij betreft is het woensdagavond 24 juli helemaal klaar. Op de site van Forum staat dat er bij het opmaken van de jaarrekening over 2018 zaken zijn opgedoken die niet door de beugel kunnen.

Otten zegt daarover: "Het is ongelooflijk. Het gaat om een factuur van 24.000 euro van de B.V. van Robert Baljeu waar onenigheid over is geweest, maar fraude is het zeker niet."

Forum voor Democratie-Statenlid in Noord-Holland Robert Baljeu is in mei door zijn partij uit de fractie gezet. Hij is een vertrouweling van Otten. Een conflict tussen leider Baudet en Otten zou de reden zijn voor de breuk.

"We hebben discussie gehad over of we een deel van de kosten op de internationale stichting zouden boeken", zegt Otten. "Baudet wilde het niet, ik wel. We waren het er niet eens, maar om mij nu van fraude te betichten?"

'Smoking gun bedacht'

Otten: "Baudet heeft zijn zin toen doorgezet en nu is er een smoking gun bedacht om van mij af te komen. Ik ben bereid om voor alle leden openheid van zaken te verschaffen op de eerstvolgende vergadering".

Dat kan nog wel eens heel lastig worden, gezien het feit dat Otten dan geen lid meer is. "Dat is waar, daarom willen ze mij ook royeren voor de ledenvergadering, denk ik. Maar dit is gewoon laag. Dan zal ik mij op een andere manier moeten verdedigen."

Hij overweegt juridische stappen. "Er zijn mensen die mijn verhaal kunnen bevestigen. Ik ben bereid om alle uitleg te verschaffen".

Otten is vastberaden Eerste Kamerlid te blijven. "Baudet en ik hebben de partij opgericht omdat we willen vernieuwen. Alleen sloeg Baudet te veel rechtsaf. Dat boreale gepraat en die rare opmerkingen over vrouwen zijn meer mensen zat. Ik heb me tot nu toe om wille van het partijbelang stil gehouden, maar dat is nu klaar."