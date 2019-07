Campagne voor erkenning sekswerk: 'We worden niet altijd als mensen benaderd'

In Amsterdam is een campagne gestart om aandacht te vragen voor de erkenning van sekswerk. Met de boodschap 'sekswerk=werk' willen sekswerkers mensen laten inzien dat sekswerk normaal werk is.

Twee weken lang vragen zij op elektronische posters bij bus- en tramhaltes om aandacht voor hun werk, melden AT5 en NH Nieuws. De boodschap is iedere minuut tien seconden te zien op verschillende plekken in de binnenstad.

Volgens Foxxy, sekswerker en bestuurslid van belangenvereniging PROUD, is de campagne noodzakelijk. "Door bepaalde media wordt er nog steeds een bepaald beeld gecreëerd wat absoluut niet waar is."

Acceptatie

Daar komt bij dat sekswerkers zich vaak kwetsbaar voelen. "Door stigma's komt het voor dat mensen ons niet altijd als mensen benaderen", zegt sekswerker Yvette Luhrs.

Om problemen in de branche aan te pakken moeten mensen accepteren dat sekswerk gewoon werk is, vindt zij. "En je hoeft het niet geweldig te vinden, of normaal. Maar als je tegen misstanden in de seksindustrie bent, moet je inzien dat wij mensen zijn met arbeidsrechten en mensenrechten. Met z'n allen zouden wij daar voor op moeten komen."

De campagne komt op een moment dat het stadsbestuur van Amsterdam iets wil doen aan de misstanden in de prostitutie en de overlast op de Wallen. Volgens de initiatiefnemers staat de campagne los van die discussie, maar zien ze het wel als een goed moment om aandacht te vragen voor hun werk.