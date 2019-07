Rutger Hauer wilde iedere dag acteren

Beste Acteur van de eeuw

Het ging al snel goed met Hauers Amerikaanse filmcarrière. Hij kreeg rollen in kaskrakers als The Hitcher, Blind Fury en Flesh and Blood (van de inmiddels ook in Amerika doorgebroken Paul Verhoeven). Vanwege zijn uiterlijk werd hij in Amerika ook wel 'de Nederlandse Paul Newman' genoemd.

Ook had hij in 1982 een belangrijke rol in de sciencefictionfilm Blade Runner van Ridley Scott. De film, die in 2019 speelde in een dystopisch Los Angeles flopte in Amerika, maar deed het wel goed in het buitenland en verwierf later een cultstatus vanwege de donkere stijl.

In 1988 kreeg Rutger Hauer als eerste Nederlandse acteur ooit een Golden Globe uitgereikt voor de beste mannelijke bijrol in de televisiefilm Escape from Sobibor, over de ontsnapping van Joodse gevangenen uit het nazivernietigingskamp Sobibor. Hauer speelde Alexander Petsjerski, de Russisch-Joodse leider en organisator van de opstand.