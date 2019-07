Acteur Rutger Hauer (75) overleden

Acteur Rutger Hauer is op 75-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden, heeft zijn familie laten weten aan het ANP. Hij overleed afgelopen vrijdag in Beetsterzwaag in Friesland. De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Rutger Hauer wordt beschouwd als een van de grootste Nederlandse acteurs. Hij werd in Nederland beroemd door zijn hoofdrol in de verfilming van Jan Wolkers' roman Turks Fruit uit 1973. Zijn hoofdrol in Soldaat van Oranje, vier jaar later, werd de springplank naar zijn internationale doorbraak.

Eerder al was hij te zien in de televisieserie Floris over ridder Floris van Rosemondt. Zowel Floris als Turks Fruit en Soldaat van Oranje waren producties van de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven.

Vanaf de jaren 80 was Rutger Hauer een veelgevraagd acteur in grote Amerikaanse producties, zoals Blade Runner, Blind Fury en Batman begins. Eind jaren 80 verhuisde hij naar Amerika en leek hij uit beeld verdwenen, maar niets was minder waar. Hij speelde honderden rollen in grote en kleine films, televisieseries en zelfs in een Britse reclamespot voor Guinness-bier.

In 2006 richtte hij een eigen filmacademie op, de Rutger Hauer Film Factory, en hij deed veel om het genre korte film te stimuleren. Hauer was sinds de jaren 90 ook veel te zien in korte films, vaak van beginnende of relatief onbekende regisseurs.