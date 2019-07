75 jaar oud hitterecord gebroken: in Gilze-Rijen is het 39,2 graden

Op vliegbasis Gilze-Rijen is de hoogste temperatuur bereikt die in Nederland ooit werd gemeten. Het KNMI mat daar even voor 15.00 uur 38,8 graden Celsius. De temperatuur steeg daarna door naar 39,2 graden.

Het vorige nationale hitterecord dateert van 75 jaar geleden. Op 23 augustus 1944 noteerde de Warnsveldse huisarts, sterrenkundige en kunstenaar Jan Thate een temperatuur van 38,6 graden. De kans is groot dat ook het dagrecord in De Bilt gaat sneuvelen. Dat staat op 34,1 graden, gemeten in 1994.

Morgen wordt het waarschijnlijk nog warmer dan vandaag, en ook vrijdag wordt het uitzonderlijk warm. De verwachting is dan ook dat het record niet lang stand zal houden.

Noodmaatregelen

In het hele land zijn noodmaatregelen van kracht. Zorginstanties hebben hun hitteprotocol in werking gesteld en bijna alle ov-bedrijven geven toestemming om in het ov water te drinken. Op de website van RTV Oost kan je de hele dag naar Afkoel TV kijken: beelden vanuit een rijdende auto van een winters Overijssels landschap. Een "beproefd recept" voor verkoeling, zegt RTV Oost.

Op Schiphol worden de taxibanen natgehouden om te voorkomen dat het asfalt zacht wordt. Op de start- en landingsbanen is dat niet nodig, omdat de vliegtuigen niet hoeven te draaien. Daardoor is er geen kans op vervorming van het asfalt.

In de Drentse gemeente wordt het asfalt op wegen gekoeld met pekelwater, zodat het niet gaat plakken. In veel plaatsen blijven bruggen dicht. Door de hitte kunnen stalen delen uitzetten, waardoor bij het openen en dichtgaan schade kan ontstaan.