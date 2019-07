Marktplaats-bescherming tegen fraudelinkjes is makkelijk te omzeilen

De beveiliging tegen frauduleuze linkjes die Marktplaats onlangs invoerde, is kinderlijk eenvoudig te omzeilen. Het filter van Marktplaats om niet-vertrouwde linkjes te herkennen, blijkt lang niet alle internetadressen af te vangen. Wie geen waarschuwing krijgt, is dus niet per se veilig, anders dan Marktplaats stelt.

Het phishing-filter is bedoeld om de zogenoemde '1 cent-fraude' af te vangen. Daarbij vragen mensen aan kopers of verkopers om zogenaamd hun identiteit te verifiëren door een betaalverzoek voor één cent. In werkelijkheid komen mensen echter op een phishingsite terecht, waar hun logingegevens voor internetbankieren worden afgevangen.

Dat blijkt echter nog steeds mogelijk, ontdekte Ruben Gommers, die zelf een website heeft waarop linkjes op fraude en phishing kunnen worden gecontroleerd.

"Ik was benieuwd hoe goed die beveiliging eigenlijk was, en door een beetje proberen kwam ik er achter dat veel nieuwe domeinnamen niet worden herkend", zegt hij. De NOS kon zijn bevindingen verifiëren.

Ouderwetse domeinnamen

Het probleem is dat Marktplaats alleen 'ouderwetse' domeinnamen herkent, die eindigen op bijvoorbeeld '.nl' of '.com'. Het is echter al jaren mogelijk om domeinnamen te kopen die eindigen op woorden, zoals '.amsterdam', '.finance' of 'tech'.