Marktplaats gaat kopers waarschuwen bij onbetrouwbare betaalverzoeken

Gebruikers van de populaire verkoopsite Marktplaats krijgen voortaan een waarschuwing als ze op het punt staan op een link te klikken die niet leidt naar de officiële betaalomgeving van een bank.

De waarschuwing is een poging van banken, Marktplaats en politie om het oplichters die actief zijn op de site moeilijker te maken.

Zij doen zich bijvoorbeeld voor als verkopers en vragen geïnteresseerde kopers een cent naar hen over te maken, zogenaamd om de identiteit te controleren. De link die ze sturen, leidt naar een zogenoemde phishing-site waarmee de oplichter de bankgegevens (bijvoorbeeld de inlogcode) van het slachtoffer in handen krijgt.

Steeds meer oplichtingspogingen

Het is een vorm van oplichting die zowel Marktplaats als de politie de afgelopen tijd steeds vaker ziet, zegt een woordvoerder van de verkoopsite, waarna is besloten de handen ineen te slaan.

"Marktplaats controleert het websiteadres dat een verkoper aan een koper stuurt. Als dat het goede adres is van een betaalomgeving van een bekende bank, word je in één keer doorgestuurd. Anders krijgt de koper een waarschuwing om goed op te letten", legt hij uit.

Daarnaast benadrukt hij dat kopers het beste zaken kunnen doen "binnen de Marktplaats-omgeving". Ze moeten dus niet ingaan op appjes of sms'jes van verkopers.

De site ziet recent vooral veel oplichtingspogingen rond de dienst Gelijk Oversteken. Bij die service maakt een koper geld over naar een derde rekening. Pas als de bestelling is geleverd, gaat dat geld naar de verkoper. Oplichters proberen mensen via die service naar een andere plek te lokken.