'Shredderaffaire' brengt Oostenrijkse ex-kanselier in verlegenheid

De Oostenrijkse ex-bondskanselier Sebastian Kurz is in verlegenheid gebracht door verdacht gedrag van een naaste medewerker. Die meldde zich in mei onder een valse naam bij een datavernietigingsbedrijf in Wenen om vijf harde schijven te laten vernietigen.

Hij was zichtbaar nerveus en stond erop dat de schijven niet één maar drie keer door de shredder werden gehaald. "Dat hebben we nog nooit meegemaakt", zegt de bedrijfsleider van het bedrijf tegen het Oostenrijkse tijdschrift Falter.

De man nam de restanten ook nog mee naar huis. Toen de rekening van 76 euro onbetaald bleef, kreeg het bedrijf argwaan. Via het telefoonnummer dat de man had achtergelaten, wist het bedrijf de ware identiteit van de wanbetaler te achterhalen. Toevalligerwijs kwam een medewerker de man ook nog tegen op een partijbijeenkomst van de ÖVP, de partij van Kurz. Hij bleek voor de partij te werken en de voormalige chef sociale media van het Bundeskanzleramt te zijn.

Ibiza-affaire

De vraag is nu waarom deze man zich zo geheimzinnig gedroeg en wat er op de vernietigde harde schijven stond. Nog spannender: is er een verband met de Ibiza-affaire? Een week voordat de man de schijven liet vernietigen, had Kurz de samenwerking met de coalitiepartner FPÖ opgezegd. De reden was dat er een video was opgedoken, opgenomen in een hotel op Ibiza, waarop de FPÖ-top te zien was, in gesprek met een vrouw die zich voordeed als een nicht van een Russische oligarch. FPÖ-leider Strache leek bereid de Russen politieke invloed te geven in ruil voor geld.

De affaire leidde tot een kabinetscrisis. Kurz schreef op 18 mei nieuwe verkiezingen uit in de hoop daar sterker uit te komen. Een paar dagen later meldde Kurz' vertrouweling zich met de schijven bij het datavernietigingsbedrijf. Eind mei stuurde het parlement het minderheidskabinet van Kurz met een motie van wantrouwen naar huis.

Routineklus

Kurz zegt dat het vernietigen van de harde schijven niets te betekenen had en dat het heel normaal is dat ministeries bij het einde van een kabinet informatie vernietigen.

Maar die redenering gaat niet op. Op het moment dat zijn vertrouweling de harde schijven liet vernietigen, was Kurz' kabinet nog niet gevallen. De FPÖ-ministers waren weliswaar opgestapt, maar Kurz en zijn ÖVP-collega's gingen nog een paar dagen door als minderheidskabinet.

"En als het een routineklus was, waarom moest dat dan in het geheim gebeuren met een valse naam en een vals e-mailadres? Dat wekt op zijn minst de indruk dat men af wilde van bepaalde informatie zonder sporen achter te laten", zei correspondent Wouter Zwart in het NOS Radio 1 Journaal.