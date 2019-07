Zandvoort: Formule 1-fans die kaarten kopen voor woekerprijzen komen er niet in

Duizenden Formule 1-fans horen vandaag dat ze kaartjes mogen kopen voor de Formule 1-races op het circuit van Zandvoort. Ook veel mensen zullen een afwijzing krijgen; meer dan een miljoen mensen willen namelijk volgend jaar naar de races, terwijl er iedere dag maar plaats is voor 105.000 toeschouwers.

Inmiddels zijn de eerste 50 toegangskaarten verschenen op Marktplaats. De kaartjes kosten eigenlijk tussen de 585 euro (zaterdag en zondag op de hoofdtribune) en 35 euro (op vrijdag voor een plek in de duinen), maar de doorverkopers willen fors hogere prijzen. Zo vraagt iemand voor zes kaarten van 185 euro per stuk niet 1110 euro, maar in totaal 2750 euro.

'Kopers voor dichte deur'

Aan deze doorverkoop kleven grote risico's voor de kopers, zegt sportief directeur van circuit Zandvoort Jan Lammers tegen de NOS. "De kaarten moeten voor de normale prijs weg. Mensen die woekerprijzen vragen hebben niets met sport en dat gaan we aanpakken."

Hoe de organisatie van de Formule 1 op Zandvoort dit wil doen, wil Lammers niet zeggen. "Iedereen die op Marktplaats koopt wens ik veel succes, die staat straks voor een dichte deur. Welke oplossing we hebben om die kaarten eruit te pikken, is het geheim van de smid, maar ze zullen erachter gaan komen."

Overigens staat in de voorwaarden van de tickets dat doorverkoop is toegestaan, mits er geen winst wordt gemaakt. Lammers zegt verder dat er in de komende tijd meer kaarten beschikbaar zullen komen. De mensen die vandaag een bericht krijgen dat ze hun bestelde kaarten mogen kopen, moeten dat namelijk nog wel doen. Niet gekochte kaarten worden opnieuw verloot.

Boze reacties

Op sociale media zijn verschillende mensen niet te spreken over de woekerprijzen: