Miljoen mensen willen naar Formule 1 in Zandvoort: 'Overtreft alle verwachtingen'

"De kaartjes worden eerlijk verdeeld via een loting. Mogelijk komen er later nog wat meer kaartjes vrij, want aanvragen is één ding, betalen weer een ander. Als mensen hun kaartje niet binnen de gestelde termijn betalen, is dat weer gunstig voor anderen", zegt Lammers.

Het duurste kaartje, op de hoofdtribune met zicht op het rechte stuk met de start en finish, kost op de racedag 448 euro.

Niet met de auto

Ook kijkt de organisatie of er bijvoorbeeld door de plaatsing van een extra tribune per dag nog een paar duizend plaatsen extra gemaakt kunnen worden. "We willen zoveel mogelijk mensen een plezier doen, maar het moet wel aangenaam blijven voor de andere bezoekers." Eventuele nieuwe kaartjes worden ook weer via loting toegewezen.

Volgens Lammers heeft 70 procent van de aanvragers gezegd dat ze op een andere manier dan met de auto naar Zandvoort willen komen. "Daar zijn we ook erg blij mee. Daarmee kunnen een hoop verkeersproblemen worden voorkomen."

De race zal plaatsvinden in mei 2020, de exacte datum is nog niet bekend.

Wordt de GP van Zandvoort een leuke race? Dat laten we je zien in onderstaande video: