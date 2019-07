Zes arrestaties na aanval op demonstranten Hongkong

De protesten duren al zo'n zeven weken en begonnen met een opstand tegen de omstreden uitleveringswet. De regering van Hongkong heeft de invoering van de wet voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De politie kreeg veel kritiek omdat er zondag veel te laat zou zijn gereageerd op de aanval in het treinstation. Regeringsleider Carrie Lam ontkent dat dit is gebeurd omdat de politie zou samenspannen met de aanvallers. De politie zegt dat het tijd kostte om voldoende mensen op de been te brengen tegenover de groep aanvallers.

Er zijn verhalen dat die bij lokale bendes horen, die door de Chinese overheid zijn ingehuurd om de demonstranten aan te pakken. Deze bendes zouden hardhandiger kunnen optreden dan de politie.