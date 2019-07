Trump en Congres sluiten begrotingsdeal; voorlopig geen 'shutdown' meer

De Amerikaanse president Trump en de politieke leiders in het Congres hebben nieuwe begrotingsafspraken gemaakt waardoor de Amerikaanse overheid voorlopig niet op slot gaat. Het schuldenplafond, het maximumbedrag dat de regering mag lenen, wordt met 320 miljard dollar verhoogd.

De politici gaan ervan uit dat er nu voor de komende twee jaar genoeg ruimte is om een 'shutdown' te voorkomen, een sluiting van veel overheidsinstellingen omdat de federale overheid geen geld meer te besteden heeft. Dat gebeurde eind vorig jaar nog en was toen de langste shutdown in de VS ooit.

De laatste jaren ruziƫn Republikeinen en Democraten om de zoveel maanden over de begroting, waardoor de overheid steeds weer op slot dreigt te gaan. Dat er nu een deal is bereikt waardoor de problemen twee jaar voorbij moeten zijn, is daarom bijzonder te noemen.

1 biljoen tekort

Volgens NOS-correspondent Arjen van der Horst heeft dit akkoord voor de iets langere termijn alles te maken met de presidentsverkiezingen in de VS volgend jaar: "Zowel de Republikeinen als de Democraten zitten dan niet te wachten op politieke onrust door een dreigende shutdown".

Tegelijkertijd zijn er veel economen die waarschuwen voor het almaar oplopende Amerikaanse begrotingstekort, dat nu richting de 1 biljoen dollar (1.000.000.000.000) gaat. "Zij vinden dat het begrotingstekort in tijden van economische groei juist zou moeten dalen, maar onder Trump loopt het alleen maar verder op", zegt Van der Horst.