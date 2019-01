Langste shutdown in VS ooit en einde nog niet in zicht

Is een shutdown een normaal middel om een probleem op te lossen?

In de jaren 70 werd de wet zodanig aangepast dat er vanaf dat moment een shutdown van toepassing werd als er geen akkoord was over een nieuwe begroting. Het pressiemiddel werd daarna veelvuldig ingezet: in de vier jaar die volgden zes keer. Ook in de jaren 80 waren er veel (korte) shutdowns, daarna gebeurde het minder vaak.

Onder president Bush was er maar één (in 1990) en in 1995 volgde het record van Clinton. Daarna gebeurde het 23 jaar niet meer, tot 2013 tijdens het presidentschap van Obama. Aanleiding voor die shutdown (van 16 dagen) was de invoering van Obamacare.

Sinds president Trump in het Witte Huis zit is dit al de derde keer dat een deel van de federale overheid tijdelijk dicht is. Vorig jaar was er een shutdown van 2 dagen in januari, en een van 1 dag in februari. Toen zorgde een meerjarenbegroting van de overheidsfinanciën waar een immigratieplan aan gekoppeld zat voor een tijdelijke sluiting.