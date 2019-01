Frustratie groeit bij ambtenaren VS: 'Ik dien Amerika, maar mag niet werken'

Sinds vanmorgen is Zogby op zoek naar tijdelijk werk, omdat anders al het spaargeld er doorheen gaat. "Het is zo frustrerend. Ik verdien bij de overheid veel minder dan ik in de particuliere sector zou kunnen. Ik doe het graag, maar met deze shutdowns ben je een pion in een politiek spel. Ik kan mezelf steeds moeilijker uitleggen waarom ik niet gewoon vertrek."

'Leven van dag tot dag'

Zogby demonstreert vanavond met honderden lotgenoten in het congrescentrum van Silver Spring, een voorstad van Washington waar veel federale ambtenaren wonen. Een voor een vertellen ze hun verhaal aan de toehoorders. "Ik ben een maandsalaris verwijderd van armoede", vertelt Lydia. Ze heeft een baan als administratief medewerker voor een groot meteorologisch instituut, maar ook zij zit al weken thuis. "Ik heb drie dochters van wie er twee nog thuis wonen. Grote uitgaven doen we niet meer, we leven echt van dag tot dag."

Het zijn omstandigheden waarover J. David Cox zich bijzonder kwaad maakt. Hij is voorzitter van de grootste ambtenarenvakbond van Amerika (AFGE), waarbij 700.000 ambtenaren zijn aangesloten. "We hebben een president die trots is om de overheid te sluiten. Het is onvoorstelbaar hij de boel dichtgooit en zegt: 'Dit gaat wel een paar maanden duren.' Maar mensen houden dat zonder inkomen nog geen dag vol. Ze kunnen de huur niet meer betalen, hun kinderen geen lunchgeld meer meegeven. We zijn allemaal gegijzeld door Donald Trump."

Bekijk hieronder de reportage die Wouter Zwart maakte in het congrescentrum: