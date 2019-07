Frankrijk vindt na ruim halve eeuw gezonken onderzeeër terug

Nabestaanden reageren tegenover de Franse krant Le Monde emotioneel. "Velen geloofden er niet meer in", zei Hervé Fauve, zoon van de commandant van de onderzeeër.

Het is nog onduidelijk waardoor de onderzeeër is gezonken. Mogelijk is er iets misgegaan tijdens een oefening, schrijft Le Monde. Toen de onderzeeër van de radar verdween in 1968, heeft de Franse marine nog vijf dagen de zee afgespeurd. Daarna werd de zoektocht gestaakt.

In de nieuwe zoektocht zetten onderzoekers alle bevindingen, observaties en gegevens na het verdwijnen van de onderzeeër nog een keer op een rij. Daaruit kwam een nieuw zoekgebied, op zo'n 45 kilometer voor de kust van Toulon, waarin het wrak werd gevonden.