Afval eikenprocessierups wordt verwerkt in big bags en plastic vaten

Aan het gebruik van de vaten en big bags zijn strenge voorwaarden verbonden, om te voorkomen dat de afvalverbrander alsnog in aanraking komt met de haren van de rups. Zo moet het deksel van een vat worden vastgeplakt met ducttape. Ook mag een big bag maar voor de helft worden gevuld, om ervoor te zorgen dat de zak goed wordt afgesloten.

De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. Ze gaan 's nachts in groepen (in processie) op zoek naar eikenbladeren om te eten. De honderdduizenden brandharen per rups kunnen ernstige klachten veroorzaken. Eenmaal losgekomen van de rups kunnen de haren rondwaaien en nog jaren actief blijven.