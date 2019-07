Zwarte Cross haalde 'Allah's afbakbar'-bord weg om grimmige sfeer

Rapper Sevn Alias, die gisteren optrad op het festival, plaatste een foto van de borden op Instagram. Hij schreef erbij spijt te hebben van zijn optreden. "Dames en heren, ik support dit VOOR GEEN GOUD. Als ik dit van tevoren had geweten, had ik mezelf nooit op dit festival vertoond".

Het bericht van de rapper is inmiddels meer dan 20.000 keer geliket en heeft ruim 1700 reacties. Veel mensen reageren geschokt.

'Geen plek voor racisme'

De organisatie van het festival in de Achterhoek schrijft in een reactie dat de teksten op de borden als discriminerend, racistisch, beledigend en respectloos werden ervaren. "Dit betreuren wij, oprecht, ten zeerste."

"De Zwarte Cross is een festival waar pertinent geen plek is voor racisme, discriminatie en respectloos gedrag. Iedereen die ons festival goed kent zal dit beamen. Het is wel een plek voor satire en op het festival namen wij allerlei zaken (inclusief onszelf!) op de hak. Als wij daarbij een grote groep mensen onbedoeld voor het hoofd stoten, dan laat ons dat zeker niet onbewogen."

Korreltje zout

Op het bericht van de 22-jarige Sevn Alias, wiens echte naam Sevaio Mook is, kwamen ook reacties van mensen die vinden dat een grapje moet kunnen. "Neem het met een korreltje zout man", schrijft iemand.

De rapper heeft ook daar inmiddels weer op gereageerd met ditmaal een videoboodschap. Daarin zegt hij: "Kijk het kan mij niet schelen om welk geloof het gaat, op het moment dat jullie het acceptabel vinden is dat jullie zaak. Ik kies er gewoon voor om daarvan geen onderdeel uit te maken, begrijp je?"