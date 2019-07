Topman Amano van atoomagentschap IAEA overleden

De directeur-generaal van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), Yukya Amano, is overleden. De 72-jarige Japanner was al enige tijd ziek. In verband daarmee had hij al gezegd dat hij zijn termijn, die tot eind 2021 liep, niet zou afmaken.

Amano volgde in 2009 de Egyptenaar Mohamed el-Baradei op als hoofd van het VN-atoomagentschap. Zijn belangrijkste wapenfeit was zijn bijdrage aan de totstandkoming van het atoomakkoord tussen Iran en de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad, Duitsland en de EU, in 2015. De VS trok zich daar vorig jaar onder president Trump uit terug.

Het is nog niet bekend wie Amano opvolgt.