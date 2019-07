25 arrestaties in Poolse stad na aanval op deelnemers aan Pride

In Bialystok in Polen heeft de politie 25 mensen gearresteerd die deelnemers aan een lhbt-mars aanvielen. Het was de eerste Pride in de stad in het noordoosten van Polen. Zo'n 800 mensen liepen mee.

Een grote groep nationalistische voetbalfans en leden van extreemrechtse groeperingen reageerde met geweld op de mars. Ze gooiden met stenen, flessen en vuurwerk naar de deelnemers en vielen hen aan. De politie greep in met traangas.

"Iedereen die de wet overtreedt moet weten dat hij daarvoor verantwoordelijk kan worden gehouden", schreef de minister van Binnenlandse Zaken na de arrestaties op Twitter. "Het is de taak van de politie om burgers te beschermen, ongeacht hun opvattingen."

Conservatief

Bialystok ligt in de conservatieve provincie Podlachië. Hier komt ook de grootste partij in Polen vandaan, het rechtse Recht en Rechtvaardigheid (PiS). Die vormt sinds 2015 de Poolse regering. PiS-leider Jaroslaw Kaczynski zei dit jaar op een verkiezingsbijeenkomst nog dat hij de strijd voor gelijke rechten voor de lhbt-gemeenschap ziet als een frontale aanval op het Poolse gezin.