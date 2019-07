Politie Hongkong vindt zwaar explosief, opnieuw demonstraties dit weekend

De politie in Hongkong heeft in het centrum van de stad een zwaar zelfgemaakt explosief aangetroffen. Een 27-jarige man is aangehouden na een inval in een gebouw en de politie sluit meer arrestaties niet uit. Er is 2 kilogram TATP in beslag genomen. TATP is een zeer instabiele springstof die in het verleden bij terroristische aanslagen is gebruikt.

Volgens lokale media zijn er ook materialen gevonden die wijzen op een link met de grote demonstratie tegen het bestuur van Hongkong die voor morgen gepland staat. De politie bevestigt dat niet, maar zegt dat een verband wordt onderzocht.

Er wordt morgen opnieuw gedemonstreerd tegen een nieuwe wet die uitlevering aan China mogelijk moet maken. De wet is voorlopig van tafel, maar protesten tegen de regering van Carrie Lam gaan door. Betogers willen dat de wet definitief wordt geschrapt. De politie heeft grote barricades geplaatst voor het regeringsgebouw.

Waarom staat de relatie tussen China en Hongkong onder hoogspanning? Bekijk het hieronder: