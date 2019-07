Nederlander geeft D-day-vlag aan Trump: 'belangrijk stukje Amerika'

Onder luid applaus heeft de Nederlandse zakenman Bert Kreuk een historische D-day-vlag overhandigd aan president Trump. "De vlag is thuis", zei hij tijdens de ceremonie in Washington D.C.

De vlag hing tijdens de landing van Normandië in 1944 op de achtersteven van een Amerikaans landingsschip. De kunstverzamelaar had de vlag met de stars and stripes in 2016 gekocht voor ruim 450.000 euro.

Kreuk: "Ik ben erg dankbaar dat president Donald Trump, de opperbevelhebber, dit belangrijke vrijheidssymbool en de nalatenschap van helden wil aannemen namens het Amerikaanse volk."

Na deze woorden werd de vlag onthuld: