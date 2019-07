'Problemen in Amsterdam brengen afvalverwerking in heel Nederland in gevaar'

De Vereniging Afvalbedrijven slaat alarm over de problemen bij de Amsterdamse afvalenergiecentrale AEB. Daar werden om veiligheidsredenen vorige week vier van de zes verbrandingslijnen stilgelegd. De problemen daar kunnen het ophalen van afval niet alleen in Amsterdam maar ook elders in Nederland in gevaar brengen, schrijft de vereniging in brief aan het Amsterdamse gemeentebestuur.

Om de stroom van afval in Amsterdam niet vast te laten lopen, hebben afvalbedrijven elders "buffercapaciteit" gecreƫerd, schrijft de verenging. Daarnaast is de import van afval zoveel mogelijk afgeremd, zodat er elders capaciteit beschikbaar is voor afval dat normaal gesproken in Amsterdam wordt verwerkt.

De afvalbedrijven willen wel de garantie dat de kosten van deze operatie worden vergoed. Die garantie kan het noodlijdende AEB niet geven en zal van banken en de gemeente moeten komen, omdat de AEB zelf het geld niet heeft. Gesprekken hierover hebben echter nog niets opgeleverd, zegt de vereniging in de brief.

"Gevolg is dat een groot deel van de Nederlandse afvalmarkt stagneert", schrijft de vereniging in de brief. "Om te voorkomen dat op veel plaatsen in Nederland het afval niet meer wordt ingezameld, is het noodzakelijk dat deze garanties zo snel mogelijk worden afgegeven."