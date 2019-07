Hoekse Lijn gaat na uitstel van twee jaar mogelijk eind september rijden

De Hoekse Lijn wordt eind september na een uitstel van ruim twee jaar hoogstwaarschijnlijk in gebruik genomen. Dat schrijft het Rotterdamse college in een brief aan de raad.

Volgens wethouder Arjan van Gils (Financiƫn) gaat het testen van de nieuwe lightrailverbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland goed. Er zijn inmiddels zo'n 750 testritten gereden.

Wel worden er in de eerste weken in de spits nog geen extra ritten toegevoegd aan de dienstregeling en staan er bussen paraat, mochten er problemen optreden.

"Natuurlijk zijn we ook afhankelijk van een aantal andere partijen en bestaat de kans dat er iets onverwachts gebeurt waardoor er nog wat vertraging optreedt", zegt Van Gils. "Maar ik ga er samen met de RET en de metropoolregio alles aan doen om deze datum te halen."

Hoofdpijndossier

De Hoekse Lijn is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een hoofdpijndossier in de Rotterdamse politiek.

De lijn had in de eerste plannen in september 2017 al moeten rijden. Maar bij de ombouw van spoor- naar metrolijn werden telkens nieuwe problemen ontdekt, vooral in de software, waardoor de oplevering van de lijn meerdere malen werd uitgesteld.

De tegenvallers maakten de lijn tientallen miljoenen euro's duurder dan de 372 miljoen die was begroot. In een eerdere raming werd rekening gehouden met een tekort van 90 miljoen euro, maar daarbij ging de gemeente er nog van uit dat de metro eind vorig jaar zou rijden.

Begin 2018 moest de Rotterdamse wethouder Langenberg aftreden vanwege het debacle.