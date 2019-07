Acteur Kevin Spacey niet vervolgd, wat betekent dat voor zijn toekomst?

Volgens imagodeskundige Zabeth van Veen zijn er twee toekomstperspectieven in de filmwereld voor de 59-jarige acteur, die in de jaren 90 doorbrak met rollen in de films The Usual Suspects en Se7en. "Hij kan nu de slachtofferrol pakken, want zijn naam is wel door het slijk gehaald. Maar dan moet hij wel veel lef hebben", zegt Van Veen. "Als het hem lukt, gaan mensen hem zielig vinden en dan krijgt-ie sowieso wel filmrollen aangeboden."

Maar er is ook nog een tweede optie, zegt Van Veen. "Dat hij langzaam weer kleine rolletjes krijgt in films. Hij is namelijk een goede acteur, daar twijfelt niemand aan. Het gaat er vooral om hoe de pers of het publiek erop reageert. Als jij opeens Spacey in een bijrol in een film ziet, die niet veel ruchtbaarheid krijgt, dan loop je niet de bioscoop uit."

En zo groeit het dan weer. Van Veen: "Als Spacey eenmaal een kleine rol ergens in heeft, en die valt goed, dan wordt de volgende rol weer groter."